Mağara ve sığınaklar imha edildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı'nın 28 ilde 4 bin 731 timden oluşan 61 bin 500 jandarma ile düzenlediği 'Kahramanlar Operasyonu'nda 11 büyük mağara ve sığınak imha edildi. 37 kilogram patlayıcı madde, 12 mayın/el yapımı patlayıcı, 27 piyade tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği, 12 tabanca, 17 av tüfeği, 10 bin 135 mühimmat, 10 el bombası, 6 elektrikli fünye ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Operasyonel kabiliyetimizle terör odaklarını bulduğumuz yerde yok ediyoruz. Yılın 365 günü, 4 mevsim, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" dedi.