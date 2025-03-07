Mağdurlar adeta şaşkına döndü! Rastgele 5 kişiyi bıçakladı: ’Cahillik yaptım’ dedi

"ÇOCUK, 'CAHİLLİK YAPTIM, PİŞMANIM' DEDİ"



Müşteki Metin Korkmaz, basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamada, "Adam diyor ki 'Öldürmek için yapmadım, oyun oynarken aklıma geldi.' Ya 5 kişi... Ben boğazımdan neler çektim? 39 gün hastanede, 39 gün de evde yattım. Avukat hâlâ tahliyesini istiyor ama ne olur bilmem. Benim şikayetim kesinlikle devam ediyor. Duruşmada bana soruldu, ben de nasıl olduğunu anlattım. Çocuk, 'Cahillik yaptım' dedi. Başka ne diyecek? Ayrıca, 'Pişmanım' da dedi ama çok detaylı konuşuyor. 'İstemeyerek yaptım, bir anlık yaptım' diye konuştu ama yahu 5 kişiyi bıçaklamışsın, böyle bir anlık mı olur? Oyundan etkilenmiş baksanıza. Oyundan etkilendiysen 1 kişi bıçakla, 2 kişiyi bıçakla, sen 5 kişiyi bıçaklıyorsun. Sağlık durumum şu an iyi. Ağır iş yapmadığım zaman sorun olmuyor" ifadelerini kullandı.