Haberler Yaşam Haberleri Mahalle bakkalı tabancasını temizlerken kendini vurdu
Giriş Tarihi: 29.12.2024 16:19 Son Güncelleme: 29.12.2024 16:25

Mahalle bakkalı tabancasını temizlerken kendini vurdu

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde mahalle bakkalı Adnan Koyuncu (61), evde tabancasını temizlerken silahın kazara ateş alması sonucu kendini başından vurarak yaşamını yitirdi.

UMAY SENA SÜMER UMAY SENA SÜMER
Mahalle bakkalı tabancasını temizlerken kendini vurdu

Olay, geçen akşam Hacıkara Mahallesi'nde Adnan Koyuncu'nun evinde meydana geldi. Mahalle bakkalı Adnan Koyuncu, iddiaya göre, evinde tabancasını temizlerken silahın alması sonucu başından vuruldu. Eşinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koyuncu, daha sonra Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Koyuncu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KARDEŞİ "SİLAHI TEMİZLERKEN OLAY YAŞANDI"

Evli ve 3 çocuk babası Adnan Koyuncu, Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası Beypazarı Dibekören Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Adnan Koyuncu'nun ağabeyi, aynı zamanda eski Hacıkara Mahallesi Muhtarı Hasan Koyuncu, olayın silah temizlerken meydana geldiğini, kardeşinin intihar etmesini gerektirecek herhangi bir nedenin olmadığını söyledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mahalle bakkalı tabancasını temizlerken kendini vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA