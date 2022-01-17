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Giriş Tarihi: 18.1.2022

Mahallede çöp tesisi isyanı

Şerif Can Şerif Can
Mahallede çöp tesisi isyanı

Esenyurt’ta 30 bin vatandaşın yaşadığı mahallenin tam ortasına yapılan çöp toplama tesisi vatandaşları isyan ettirdi. Yoğun koku nedeniyle camlarını bile açamayan semt sakinleri bu duruma acil çözüm bulunmasını istedi

Esenyurt Belediyesi'nin, Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde konutların arasına kurduğu çöp toplama merkezi çevrede oturan vatandaşları canından bezdirdi. Mezarlık, park ve okulun hemen bitişiğine yapılan çöp toplama merkezi yüzünden vatandaşlar hava almak için bile camlarını açamıyor. Türkiye'nin en yüksek nüfusuna sahip ilçesi olan Esenyurt'ta çöp toplama merkezinin 2019 yılından bu yana mahalle arasında olmasına tepki gösteren Selahaddin Eyyubi Mahallesi Muhtarı İlhan Aydemir, Esenyurt Belediyesi'ne defalarca müracaat etmesine rağmen sonuç alamadığını söyledi. Yaşanan sorunla ilgili SABAH'a konuşan Muhtar İlhan Aydemir şunları söyledi: "Bu çöp toplama alanı daha önce Esenyurt Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından kullanılıyordu. 2019'dan bu yana bütün Esenyurt'un çöpleri burada toplanıyor. Mahallemizin nüfusu yaklaşık 30 bin. 3 yıldır devam eden bu çöp kokusundan mahalleli olarak çok rahatsızız. Bu çöp toplama alanı için resmi kurumlara dilekçeler verdim fakat hiçbir sonuç alamadım. Biz mahalle halkı olarak artık kendimizi korumaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi martılar, kargalar ve köpeklerden dolayı mahallede gezemiyoruz."

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Mahallede çöp tesisi isyanı
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