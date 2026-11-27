



"KAMERALARIN GÖRDÜĞÜ HİÇBİR YERDEN GEÇMİYOR"



Kendileriyle dalga geçilmesine tepki gösteren ve şahsın güvenlik kameralarının kör noktalarını bildiğini vurgulayan Karakuş, başka bir olay için bölgeye gelen polis ekiplerinin de ayağına taş geldiğini öne sürdü. Karakuş, "İnsanlar bizi gördükleri zaman 'Gulyabaniyi yakaladınız mı, haber var mı, geliyor mu gidiyor mu?' diye dalga geçiyorlar. Bunları diyenler gelsinler bir hafta bizim evimizde kalsınlar bakalım uykuya hasret kalıyorlar mı kalmıyorlar mı? Kimsenin dalga geçmesini istemiyoruz. 'Gulyabani' deyip kestirip atılmasını da istemiyoruz. Bu bir şahıs. Bu bildiğin bir insan. Gulyabani taş alıp tavana atmaz, insan korkutur gider. Görüyorsun arkasından önünden giderken de görüyorsun ama yakalayamıyorsun. Adam bildiğim çekirge gibi kaçıyor. Daha önceden mısır tarlasının içerisinden geliyordu. Şimdi mısır tarlası orada yok. Komşu kamera taktırdı oraya girmiyor. Biz kamera taktırdık bizim bahçeye de girmiyor. Kameranın gördüğü hiçbir yeri geçmiyor. O kadar şeytan birisi. Bir kişi de olmayabilir. Birden fazla da olabilir. Taşın atıldığı tarafa gittiğimiz de zıt tarafımızda beliriyor. Geçtiğimiz günlerde buraya başka bir konuyla alakalı polis gelmişti. O gece çocuğumun kafasına taş geldi. Aynı gece polisin ayağına denk geldi. Biz polis geldi rahat rahat uyuruz diye düşünürken polis bizi uyandırdı. 'Benim ayağıma taş geldi, size şimdiye kadar taş atan oldu mu?' dedi. 'Bir zahmet size de gelsin de inanın' dedim ben de ne yapayım" şeklinde konuştu.