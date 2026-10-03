Mahallesine su getirmek isteyen muhtar göçük altında kalıp yaşamını yitirdi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, mahallesine içme suyu ulaştırmak için yürütülen altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kayması acı bir kayıpla sonuçlandı. Müslüm Mahallesi Muhtarı Tufan Bahçeci, drenaj kanalında yaşanan göçük sonucu hayatını kaybetti.

UZUN SÜREN SUSUZLUK ACIYLA BİTTİ

Olay, öğle saatlerinde Müslüm Mahallesi ile Oğuzlar Mahallesi arasındaki dağlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerinin de yardımıyla yürütülen kaynak suyu çıkarma ve drenaj çalışmaları sırasında kanaldan su çıkması üzerine bölgede büyük heyecan yaşandı.

Uzun süredir susuzluk çekilen mahalleye müjdeli haberi vermek ve boru bağlantısını bizzat yapmak isteyen Muhtar Tufan Bahçeci, oğlunun "İnme" yönündeki uyarılarına rağmen çalışma sahasına girdi. Bahçeci, bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Vatandaşların ve ekiplerin yoğun çalışması sonucu toprak altından çıkarılarak hastaneye kaldırılan Bahçeci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

BAŞSAVCILIKTAN RESMİ AÇIKLAMA: TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR

Olayın ardından Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek adli soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup tüm yönleriyle titizlikle soruşturma yürütülmektedir. Bilirkişi incelemesi, olay yeri inceleme ve kusur durumu değerlendirilmesi ile olay açıklığa ivedilikle kavuşturulacaktır."

KAYMAKAM KANTAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Aramızdan ayrılan muhtar için taziye mesajı yayımlayan Polatlı Kaymakamı Atilla Kantay ise şu ifadeleri kullandı: "İlçemizin Müslüm Mahallesi Muhtarı Tufan Bahçeci'nin, Müslüm Mahallesi'nde yürütülen içme suyu çalışmaları sırasında meydana gelen toprak göçmesi sonucunda, görev başında hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Mahallesine içme suyu ulaştırmak, hemşehrilerine daha iyi hizmet sunmak amacıyla yürütülen çalışmaların başında bulunan Muhtarımız Tufan Bahçeci'nin vefatı hepimizi derinden üzmüştür. Merhum Muhtarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, Müslüm Mahallesi halkımıza ve tüm Polatlı hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum."

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör