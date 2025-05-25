Maharetli ellerden özverili çalışma

Yozgat'ta 5 kadın usta öğretici, "Şehr-i Sanat Yozgat Projesi" ile kentin kültürel mirasını sanatla tanıtıyor. Yozgat Valiliği himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında, halk eğitimi merkezlerinde görevli 5 kadın usta öğretici tarafından 7 ayda 30'a yakın sanat eseri hazırlandı. Geçen yıl ekim ayında başlanan çalışmalarda üretilen eserler, Müzeler Haftası kapsamında Sarıkaya Roma Hamamı ve eski askerlik şubesi binasında sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Proje yürütücüsü Emine Ser Tanrıverdi, 4 ekip arkadaşıyla özverili bir çalışmayla projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.