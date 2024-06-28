Mahir hocaya veda

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde aracında öldürülen Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi müdür yardımcısı Mahir Çoğaç (45) dün toprağa verildi. Coğaç'ın cenazesi, 18 yıldır görev yaptığı okulun bahçesine getirildi, helallik alındı. Ailesi, yakınları, meslektaşları ve öğrencileri Mahir hocayı son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı. Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, "Mahir hoca iyi bir baba ve iyi bir eğitimciydi. Kendisiyle alakası olmayan, suçu günahı olmayan cinayetle öldürüldü" dedi. Atatürk Mahallesi'ndeki Osman Nuri Aksoy Camii'ne götürülen cenaze, kılınan namazın ardından Çayırova Akse Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kaçan şüpheli ve ona yardım eden bir kişi İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Çoğaç'ın yakın zamanda cezaevine giren kardeşinden kaynaklı husumet nedeniyle, Adana'dan gönderilen tetikçinin saldırısına uğradığı ve olayın kan davası nedeniyle gerçekleştiği ileri sürüldü.