Mahkeme de “pitbull”u silah saydı! Sahibine 2,5 yıl hapis cezası verdi

SAVCININ GÖRÜŞÜ

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Yıldırım'ın iki müştekiye karşı "silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcının mütalaasında, sanığın pitbull cinsi köpeğini ağızlıksız olarak gezdirmesi nedeniyle müşteki Muzaffer Akçayır tarafından uyarıldığını aktarıldı. Sanığın köpeğin tasmasını sökerek "tut" diyerek saldırtması üzerine köpeğin müştekilere saldırdığı, silahtan sayılan köpeğin saldırması sonucu müştekilerin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandıkları anlatıldı.