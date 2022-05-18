Mahkeme de “pitbull”u silah saydı! Sahibine 2,5 yıl hapis cezası verdi

İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 4'üncü duruşmasında karar çıktı. Duruşmaya, müşteki Bilgin Elbay ile 27 Nisan'da tahliye edilen tutuksuz sanık Orhan Yıldırım'ın avukatı Özge Emine Göztaş katıldı.
SAVCININ GÖRÜŞÜ
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Yıldırım'ın iki müştekiye karşı "silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcının mütalaasında, sanığın pitbull cinsi köpeğini ağızlıksız olarak gezdirmesi nedeniyle müşteki Muzaffer Akçayır tarafından uyarıldığını aktarıldı. Sanığın köpeğin tasmasını sökerek "tut" diyerek saldırtması üzerine köpeğin müştekilere saldırdığı, silahtan sayılan köpeğin saldırması sonucu müştekilerin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandıkları anlatıldı.
AVUKAT: İÇGÜDÜSEL OLARAK SAHİBİNİ KORUMAK İSTEDİ
Sanık avukatı, dava dosyasında somut bir delil bulunmadığını savunarak, "Müvekkile edilen hakaretler nedeniyle köpek içgüdüsel olarak sahibini korumak istemiştir. Bu sebeple bir kusurdan bahsedilemez. Üzerine atılı suçtan beraatını talep ederiz" dedi. Müşteki Bilgin Elbay ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.
"SİLAHLA KASTEN YARALAMA" SUÇUNDAN CEZA VERİLDİ
Hakim, sanığı "silahla kasten yaralama" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Kararda, sanık Orhan Yıldırım'ın vahamet özellikleriyle bilinen pitbull cinsi köpeği her iki mağduru ısırtmak suretiyle kullandığı kaydedildi. Hakim, köpeğe el konularak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) teslim edilmesine karar verdi.
SAVCILIK PİTBULL'U SİLAH SAYMIŞTI
Beyoğlu'nun Tophane semtinde 15 Şubat'ta pitbull cinsi köpeğini tasmasız şekilde dışarıya çıkartan Orhan Yıldırım, köpeğini kendisini uyaran vatandaşlara saldırtmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yıldırım'ın "silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etmişti. Savcılık, Yıldırım'ın "köpeğin korkutucu gücünden faydalanması dikkate alındığında, köpeğin de silahtan sayılması gerekliğini" belirterek, dava açmıştı.