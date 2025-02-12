Mahkeme karar verdi iade ise belirsiz

ABD'de Massachusetts Bölge Mahkemesi, İstanbul'da 1 Mart 2024 günü meydana gelen ve Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan trafik kazasının ardından kaçtığı ABD'de tutuklanan Timur Cihantimur ve annesi yazar Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine ilişkin karar hakkında açıklama yaptı. "ABD ile Türkiye arasındaki iade anlaşması uyarınca" Tok ve oğlu için "iade" kararı verildiği belirtilen açıklamada, Eylem Tok'un iade kararına itirazda bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Tok'un, İstanbul'da oğlunun karıştığı kazada, olay yerine gittiği, "suçun delillerini gizleme, değiştirme, imha etme ve suçluyu koruma" suçlarını işlediği detaylarına yer verildi. "Tok'un iadesinin ve kefaletle serbest bırakılma talebinin reddedildiği" ifadesine yer verilen açıklamada, karar sonrasında, ABD hükümeti tarafından en geç 7 gün içinde bir iade sertifikası hazırlanacağı bilgisi verildi.

Mahkeme belgelerinde, söz konusu sertifikanın daha sonra ABD Dışişleri Bakanlığı'na iletileceği ve Bakanlık'ın, Tok ve oğlu hakkındaki konuyu Türkiye hükümetine teslim edilmesi yönünde nihai karara bağlamasının beklendiği belirtildi. Bu süreçte, sanıklar gözaltında tutulacağı vurgulandı.

"SÖZÜMÜ TUTTUM"

Bu arada, iade kararının ardından Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci oğlunun mezarını ziyaret etti. "Sözümü tuttum" diyen baba Aci, "Mezarına geldim, oğluma vermiş olduğum sözü tuttuğumu, pes etmediğimi, etmeyeceğimi söyledim. Ruhu şad olsun, rahat uyu oğlum" diye konuştu.