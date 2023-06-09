Mahkemeden Somer şef’e kötü haber

Ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun İstanbul Etiler'de devraldığı lüks restoranın istinat duvarı geçen yıl 20 Mayıs'ta çöktü. Bu sırada yoldan geçen Ürdünlü eski diplomat Ahmet Muhammed Salem Lubbad duvarın altında kalarak hayatını kaybetti. Baha Eddin Ali Hafez Shanableh ise yaralandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin iddianameyi tamamladı. İddianamade Somer Sivrioğlu, Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula, Mehmet Levent Kula, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal şüpheli olarak yer aldı. Şüphelilerin bahçe duvarının çökmesiyle kişilerin ölümünü veya yaralanmasını öngörebilecek durumda olmalarına rağmen duvarı ruhsatlandırma yapılmadan, bakım, tadilat, onarım veya güçlendirme yaptırmadan kullanmaya devam ettikleri kaydedildi. 7 isim hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi.İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya yapı sahibi olan tutuksuz sanıklar Mehmet Levent Kula, Sevinç Kula, Gülay Kula, Sakine Öçal katıldı. sanıklar duvarın durumuyla ilgili bilgilerinin olmadığını ve kiracıların da herhangi bir talepte bulunmadığını kaydetti. Avukatları ise duvarının kiracının sorumluluğu altında olduğunu savunup, "Duvar, Beşiktaş Belediyesi sorumluluğu altında. Bir vatandaş belediyeye ihbar etmiş. Bundan haberimiz yoktu. Ayrıca belediye iki ay önce kaldırımı yenilemiş ve kaldırımla duvar arasında boşluk bırakılmış" dedi. Ölen Lubbad ve yaralanan Shanableh'in avukatı ise "Duvarın yıkılmasında hem yapı sahipleri hem de kiracıların yüksek kusurlu olduklarını düşünüyoruz" dedi. Mahkeme heyeti bir sonraki celse Somer Sivrioğlu ve diğer kiracı sanıkların duruşmada hazır edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.