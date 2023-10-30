Yasal sınırın üzerinde zam yaptı cezayı yedi! Mahkemeden emsal karar

Ev sahibinin, yaptıkları itirazın iptali ve kiracının tahliye edilmesi talebiyle dava açtığını dile getiren Tunç, şöyle konuştu:

"Davanın devamında bilirkişi raporu alındı. Rapor neticesinde yüzde 25 zammın uygun olduğu, kanunun emri hükmüne aykırı davranılamayacağından bahisle hem icra takibine karşı itiraz iptali davasını reddettiler hem de karşı tarafı 'kötü niyet tazminatına' hükmettiler. Kötü niyet tazminatı, icra takiplerinde alacaklıların kötü niyetli olarak icra başlatmalarından verilen bir tazminat. Burada da mülk sahibinin, kötü niyetli bir şekilde icra takibi başlattığı için takibe konu alacağın yüzde 20'si oranında kötü niyet tazminatı ödemesine hükmedildi."