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Giriş Tarihi: 18.2.2025 16:59 Son Güncelleme: 18.2.2025 17:02

Mahkumları taşıyan araç kaza yaptı

Afyonkarahisar’da mahkumları taşıyan ring aracı devrildi. Devrilen ring aracında bulunan 14 mahkum yaralanırken, durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Mahkumları taşıyan araç kaza yaptı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin-Çobanlar yolu üzerinde, mahkumları taşıyan bir ring aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Aracın kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu, içinde bulunan 14 mahkum ile askerler kaza sonrası çevredeki vatandaşların müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Mahkumları taşıyan araç kaza yaptı
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