Mahkumları taşıyan araç kaza yaptı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin-Çobanlar yolu üzerinde, mahkumları taşıyan bir ring aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Aracın kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu, içinde bulunan 14 mahkum ile askerler kaza sonrası çevredeki vatandaşların müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.