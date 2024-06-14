Mahsur kaldığı asansörden kurtarılmaya çalışılırken 30 metreden boşluğa düşerek öldü

Gaziosmanpaşa'da bir rezidansta saat 23.15 sıralarında 64 yaşındaki Ersin Öztürk, -1. kattan asansöre bindi. Asansörün 1. katta bozulması sonucu rezidansın teknik personeli yardım için çağrıldı. Kurtarma esnasında bir kat aşağı inerek asansörden çıkmak isteyen Öztürk, dengesini sağlayamadı. Asansör boşluğundan -5. kata, yaklaşık 30 metre düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri 3 saat süren çalışmanın ardından yaşlı adamın cansız bedenine ulaştı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken asansörün tamiri için gelen ve Ersin Öztürk asansör boşluğuna düşerken orada olan teknik personel ifade için karakola götürüldü. Öztürk'ün hayatını kaybetmesi üzerine rezidansta kalan vatandaşlar dışarı çıktı ve site yönetiminin ihmali üzerine bu olayın yaşandığını belirtti. Uzun uğraşlar sonucu cansız bedeni dışarı çıkarılabilen Öztürk'ün cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.