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Giriş Tarihi: 30.9.2022 10:12 Son Güncelleme: 30.9.2022 10:41

Mail adreslerini ele geçirip 350 bin liralık vurgun yaptılar

Bir “Denizcilik” firmasının mail adreslerini ele geçiren ve kendi banka hesaplarına 350 bin liralık transfer yapan Hacker Çetesi, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından çökertildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Mail adreslerini ele geçirip 350 bin liralık vurgun yaptılar

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; dokuz kişilik bir Hacker Çetesi'ni operasyonla çökertti. Hacker Çetesi'nin bazı üyeleri; "Denizcilik" sektöründe faaliyet yürütülen uluslararası bir firmanın kurumsal mail adreslerinin ele geçirdi.

Mail adreslerini ele geçirip 350 bin liralık vurgun yaptılar | Video

Firmanın banka hesap bilgilerine ulaşan çete üyeleri kendi banka hesaplarına 350 bin lira aktardı. İstanbul, Gaziantep ve Ordu İlleri'nde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 9 çete üyesi de yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru dijital malzeme ele geçirildi. "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilen çete üyelerinden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Mail adreslerini ele geçirip 350 bin liralık vurgun yaptılar
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