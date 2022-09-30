İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; dokuz kişilik bir Hacker Çetesi'ni operasyonla çökertti. Hacker Çetesi'nin bazı üyeleri; "Denizcilik" sektöründe faaliyet yürütülen uluslararası bir firmanın kurumsal mail adreslerinin ele geçirdi.

Mail adreslerini ele geçirip 350 bin liralık vurgun yaptılar | Video

Firmanın banka hesap bilgilerine ulaşan çete üyeleri kendi banka hesaplarına 350 bin lira aktardı. İstanbul, Gaziantep ve Ordu İlleri'nde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 9 çete üyesi de yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda suç unsuru dijital malzeme ele geçirildi. "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilen çete üyelerinden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.