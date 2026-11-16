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Giriş Tarihi: 16.11.2026 21:58

Makas atan otomobilin minibüsü devirdiği anlar kamerada

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 19 kişinin yaralandığı kazanın araç kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazanın hemen öncesinde otomobilin sol şeritten sağ şeride ani bir manevra yaptığı görüldü.

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İHA İHA
Makas atan otomobilin minibüsü devirdiği anlar kamerada
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Kaza, D-100 kara yolu Beylikbağı Mahallesi Feniş Kavşağı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gebze-Harem hattında çalışan 34 M 6003 plakalı yolcu minibüsü ile 35 KG 6138 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsü takla atarken, kazada toplam 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA


Öte yandan, 19 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Aynı güzergahta seyir halinde olan başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde; sol şeritten sağ şeride makas atan otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpması, yolcu minibüsüne çarpması, minibüsün takla atması ve otomobilin savrulduğu anlar yer alıyor.

#GEBZE #KOCAELİ #ANKARA
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Makas atan otomobilin minibüsü devirdiği anlar kamerada
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