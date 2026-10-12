Makas atan sürücüye 96 bin TL ceza

Kartal'da aracıyla makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 96 bin lira idari para cezası uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Turgut Özal Bulvarı'nda bir sürücünün aracıyla makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yaptı. Sanal devriye ekiplerince yapılan incelemede kimliği belirlenen sürücü, kullandığı araçla yakalandı. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 96 bin lira idari para cezası kesildi. Ehliyetine 60 gün süreyle el konulan sürücünün aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücü hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör