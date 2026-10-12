Konya’da maket bıçaklı dehşette tahliyeye tepki!

Olay, 20 Ağustos'ta merkez Selçuklu İlçesi Sancak Mahallesinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Çalışanlar arasında malzeme toplama meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kenan Ural, maket bıçağını Sait Kundeş'in boynuna vurdu. Boynu kesilen talihsiz adama ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaptı. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan Kundeş, tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Kenan Ural ise 21 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
4,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Kenan Ural hakkında 'silahla kasten yaralama' suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
'ARKAMDAN GELİP BOĞAZIMI KESTİ'
İddianame Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilirken, ilk duruşma ise 28 Eylül'de görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Ural, müşteki Sait Kundeş ile taraf avukatları katıldı. Yaşadığı dehşeti anlatan Sait Kundeş, "Bu malzemeleri niye toplamadınız lan şeklinde konuştu. Ardından yapacağınız işe başlayacağım şeklide söylenmeye devam etti. Ben başta sessiz kaldım. Daha sonra dünde önceki günde çalıştığımızı, hiç bir eksik iş bırakmadığımızı bize bu şekilde bağırmaması gerektiğini söyledim. Sanığa küfür etmedim. Daha ben sözümü bitirmeden üzerime geldi. Beni sert bir şekilde duvara doğru vurdu. Ben karşılık vermedim. Bulunduğum yerden kalkıp kapıya yöneldiğim sırada boğazımda acı hissettim. O sırada maket bıçağının ucu yere düştü. Sanık arkam dönükken arkamdan yaklaşıp boğazımı kesti" dedi. Kenan Ural ise, Kundeş'in küfürlü konuştuğunu, elinde maket bıçağı olduğunu, itişme sırasında maket bıçağının boğazını kestiğini ileri sürdü.
1 AYDA JET TAHLİYE
Mahkeme, Ural'ı tutuklulukta geçirdiği süre, yargılamanın geldiği aşama itibariyle delillerin büyük ölçüde toplandığı, kaçma şüphesini gösterir somut bir delilin bulunmadığı ve bu aşamada tutuklamadan beklenen faydanın adli kontrol hükümleri ile de sağlanabileceği birlikte değerlendirilerek tahliyesine karar verdi. Kenan Ural'ın 2006 yılında Konya'nın Sarayönü ilçesinde bir cinayet olayına karıştığı, annesi, ablası, kardeşi ile birlikte yargılanıp hapis cezası aldığı öğrenildi. Öte yandan katil Kenan Ural'ın 2006 yılında bir cinayet olayına karıştığı, annesi, ablası, kardeşi ile birlikte yargılanıp 29 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.