Konya’da maket bıçaklı dehşette tahliyeye tepki!

'ARKAMDAN GELİP BOĞAZIMI KESTİ'

İddianame Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilirken, ilk duruşma ise 28 Eylül'de görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Ural, müşteki Sait Kundeş ile taraf avukatları katıldı. Yaşadığı dehşeti anlatan Sait Kundeş, "Bu malzemeleri niye toplamadınız lan şeklinde konuştu. Ardından yapacağınız işe başlayacağım şeklide söylenmeye devam etti. Ben başta sessiz kaldım. Daha sonra dünde önceki günde çalıştığımızı, hiç bir eksik iş bırakmadığımızı bize bu şekilde bağırmaması gerektiğini söyledim. Sanığa küfür etmedim. Daha ben sözümü bitirmeden üzerime geldi. Beni sert bir şekilde duvara doğru vurdu. Ben karşılık vermedim. Bulunduğum yerden kalkıp kapıya yöneldiğim sırada boğazımda acı hissettim. O sırada maket bıçağının ucu yere düştü. Sanık arkam dönükken arkamdan yaklaşıp boğazımı kesti" dedi. Kenan Ural ise, Kundeş'in küfürlü konuştuğunu, elinde maket bıçağı olduğunu, itişme sırasında maket bıçağının boğazını kestiğini ileri sürdü.