Haberler Yaşam Haberleri Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) MKE-739’u tanıttı
Giriş Tarihi: 2.10.2025 20:49

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) MKE-739’u tanıttı

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla yeni otomatik piyade tüfeği MKE-739’u tanıttı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Makine ve Kimya Endüstrisi MKE MKE-739’u tanıttı

Paylaşımda, silahın 30 fişekli şarjör kapasitesi ve 7.62 x 39 mm çapıyla öne çıktığı belirtilirken, "Kolay kullanımı ve etkin operasyonel kabiliyetiyle her koşulda göreve hazır" ifadelerine yer verildi.

MKE'nin açıklamasında öne çıkan özellikler: Model adı: MKE-739 Şarjör kapasitesi: 30 fişek Mermi çapı: 7.62 x 39 mm Özellikler: Kullanıcı dostu tasarım, zorlu koşullarda yüksek performans savunma sanayinde yerli üretim atılımlarının bir parçası olarak tanıtılan MKE-739, kısa sürede geniş yankı buldu. Uzmanlar, silahın özellikle operasyonel dayanıklılık ve kullanım kolaylığı vurgularıyla sahada etkin bir çözüm sunabileceğini ifade ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) MKE-739’u tanıttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz