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Giriş Tarihi: 29.6.2022 10:13 Son Güncelleme: 29.6.2022 10:15

Makinist Nasıl Olunur, Hangi Bölüm Okunmalı? Makinist Olma Şartları Nelerdir, Kimler Olabilir?

Makinist Nasıl Olunur, Hangi Bölüm Okunmalı? Makinist Olma Şartları Nelerdir, Kimler Olabilir?

Demir yolu ulaşımında görev alan makinistler, bir tren kullanmaya dair her bilgiye sahip olan kişilerdir. Bu meslek ile ilgilenen birçok insan nasıl makinist olunur diye araştırır. Tehlikeli ve ağır çalışma koşulları olan bir iş olmasından dolayı, sorumluluğu da bir o kadar yüksektir. Yolculuğun güvenli bir şekilde tamamlanması, makinistlerin özverilerine ve uzmanlıklarına bağlıdır. Makinist nasıl olunur diye soranların, bu işi yapmak için gereken mesleki donanıma sahip olmaları gerekir. Tren ve tramvay makinist nasıl olunur sorusunun cevabı yazımızda…

Gecesi ve gündüzü olmayan bu mesleği icra etmek isteyenlerin, zor şartlar altında çalışabilme kabiliyetinin olması önemlidir. Bu yüzden, makinist nasıl olunur sorusunu sormadan önce, görev tanımı iyi bilinmelidir. Treni kullanma yetkisi tamamen makinistlere aittir. Sefer başarı ile tamamlanana kadar, yolcuların güvenliğinden sorumludurlar. Sadece yolcu değil, aynı zamanda yük taşıyan trenleri de kullanırlar. Yükleri teslimat noktasına ulaştırır ve sevkiyatın tamamlanmasını sağlarlar. Tramvay makinist nasıl olunur diye araştıranlar bu işin, tren makinistliğinden bazı farkları olduğunu bilmeleri gerekir. Şehir dışı yolcu veya yük taşıyan trenlerden farklı olarak gün içinde birkaç sefere çıkarlar. Tramvaylar, şehir içi ulaşımın önemli bir organıdır. Tramvay makinistlerini belki de en çok zorlayan faktör, yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerden geçiyor olmalarıdır. Bir anlık yaşanan dalgınlık, bir felaketin meydana gelmesine sebebiyet verebilir. Bundan dolayı, ekstra özen ve dikkat isteyen bir iştir. İşte nasıl makinist olunur sorusuyla ilgili ayrıntılar…

Tren ve Tramvay Makinisti Olmak için Gerekenler

Bu işi yapmak için öncelikle, makinistlik ile ilişkili ön lisans bölümlerinde eğitim almak gerekir. Daha sonra, tecrübe kazanarak profesyonelleşme sağlanabilir. Tren ve tramvay makinisti olmak için aşağıdaki kriterlere sahip olunmalıdır.

  • Üniversite eğitimini, Raylı Sistemler Elektrik Elektronik Teknolojisi, Makine, Raylı Sistemler Makinistlik, Elektronik Teknolojisi vb. bölümlerden birinde tamamlamak.
  • Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) en az 60 puan almak. (P93 puan türü)
  • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın (TCDD) düzenlediği hizmet içi eğitim programına katılmak.
  • 35 yaşından küçük olmak.
  • Görme ve duyma yetisinin, sağlıklı olduğuna dair rapor almak.
  • Askerliğini yapmış ve askerlikten muaf olmak.

Kimler Makinist Olamaz?

Bazı koşullar, kişilerin makinist olmaları açısından engel teşkil eder. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Görme ve işitme engelli olmak.
  • Renk körü olmak ve ayırt etmekte zorlanmak.
  • Soğukkanlı olamamak, riskli durumlarda hızlı ve doğru karar verememek.
  • Uzun süre ayakta duramamak ve yürüyememek.

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Makinist Nasıl Olunur, Hangi Bölüm Okunmalı? Makinist Olma Şartları Nelerdir, Kimler Olabilir?
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