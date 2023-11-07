Maksimum tasarruf sağlayan E.C.A. kombiler ile diğer ihtiyaçlarınıza da bütçe ayırın

Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte, yaklaşık 20 milyon abonenin doğal gaz kullandığı ülkemizde, ısınma çözümleri konusunda enerji tüketimi ve tasarruf tekrar gündeme geliyor. Bu noktada, yüksek teknoloji ve enerji tasarruflu ürünleriyle kalite ve konforu bir arada sunan E.C.A., kullanıcıların yüzünü gülümsetiyor. Confeo Premix, Proteus Premix ve Citius Premix kombi modelleri üstün yakıt tasarrufu sağlarken, yaşam alanlarının verimli kullanılmasına da imkan tanıyor.





Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak bütçe dostu kombiler

Hem alırken hem de kullanırken tasarruf sağlayan yüksek teknolojili E.C.A kombiler, diğer ihtiyaçlarınıza da bütçe ayırmanızı mümkün kılıyor.

Enerjiyi daha verimli ve sürdürülebilir olarak kullanan Proteus Premix, sessiz çalışma özelliği ve yüksek teknolojisiyle kullanıcılarına maksimum tasarruf sağlıyor.





Düşük NOx ve CO2 emisyonları ile Green Good Design Yarışması'nda 'Green Product' ödülü alan Confeo Premix, yüksek enerji tasarrufu, göz alıcı estetiği ve kompakt boyutlarıyla yepyeni bir ısı konforu sunuyor.

Yüksek verimlilik değerlerine sahip Citius Premix ise yakıt verimliliğini farklı bir boyuta taşıyor.





5 yıl garanti imkanı

Yenilikçi tasarımları, üstün emniyet sistemleri ve kompakt boyutlarıyla öne çıkan E.C.A. kombiler, kullanıcılarına teknik servis ve bakım kolaylığı sağlarken, Proteus Premix modeli ise tam 5 yıl garanti imkanı sunuyor.