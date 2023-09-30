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Giriş Tarihi: 30.9.2023 03:56

Mal paylaşımına kızdı oturduğu evi ateşe verdi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre ailesi ile arasında olan mal paylaşımına sinirlenen bir kadın, oturduğu evde yangın çıkardı

İHA
Mal paylaşımına kızdı oturduğu evi ateşe verdi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erkilet Osmangazi Mahallesi 4406 sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre ailesi ile arasında mal paylaşımından dolayı sorun çıkan E.M., sinirlenerek oturduğu evde yangın çıkarıp dışarı çıktı. Yangın kısa sürede büyürken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri güvenlik amacı ile vatandaşları tahliye ederken, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucunda yangın söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Mal paylaşımına kızdı oturduğu evi ateşe verdi
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