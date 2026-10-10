Mal paylaşımında eski eşini katletti

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda dün sabah saatlerinde yine bir kadın katliamı meydana geldi. İddiaya göre, olay günü mal paylaşımı davaları olduğu öğrenilen 58 yaşındaki Füsun Yuluğkural ile boşandığı eşi Erdoğan Büyükkurt sokakta karşılaştı. Aralarında bir süredir mal paylaşımı nedeniyle anlaşmazlık bulunan Yuluğkural ve Büyükkurt arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine Füsun Yuluğkural, Erdoğan Büyükkurt'tan kaçarak uzaklaşıp yakındaki bir işyerine sığındı. Peşinden gelen Büyükkurt, tabancayla talihsiz kadına 4 el ateş etti. Ağır yaralanan kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, katil taksiye binerek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Füsun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşama tutunamadı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, polis ekipleri katili kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

'ENGEL OLAMADIM'

Öte yandan Füsun'un eski eşinden kaçmak için sığındığı işyeri sahibi Muharrem Zeyrek dehşet anlarını anlattı. Korku dolu anlara tanıklık eden esnaf, "Füsun abla burada oturan bir komşumuz, sevdiğimiz bir ablamızdı. Boşandığı eşi vardı. Füsun ablamız, bizi tanıdığı için buraya sığınmak amacıyla geldi. Ama adam silahını çıkarttı ve 2 el ateş etti. Benim de yanımda eşim vardı. Adamın önüne geçmek zorunda kaldım ama engel olamadım. 'Abi, yapma' dedim. 'Tamam, yapmayacağım' diyerek 2 kurşun daha sıktı. Mermilerin 2 tanesinin nereye isabet ettiğini net gördüm. Diğer ikisini, adama yalvarmaktan göremedim. Ondan sonra arkasına bakarak, hatta silahı kafasına tutarak gitti. Yanlış hatırlamıyorsam bugün içerisinde mal paylaşımı davaları vardı" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör