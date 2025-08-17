Haberler Yaşam Haberleri Malatya-Ankara yolundaki kazada yaralanan genç sürücü hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 17.8.2025 01:22

Malatya-Ankara yolundaki kazada yaralanan genç sürücü hayatını kaybetti

Malatya-Ankara karayolu Elemendik mevkiinde 10 Ağustos’ta meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü Şiyar Çağritekin (22), tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Malatya-Ankara yolundaki kazada yaralanan genç sürücü hayatını kaybetti

Bingöl nüfusuna kayıtlı olan Çağritekin'in kullandığı 49 AAS 069 plakalı kamyonet, sabah saat 05.10 sıralarında Malatya istikametinden Ankara yönüne seyir halindeyken Karayolları Bölge Şefliği önünde kontrolden çıkarak yol yapım çalışması alanına düşmüştü.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Kazada sürücü Çağritekin ile araçta bulunan Resul Uslu (17) ve Seyit Ali Uslu (10) yaralanmış, ağır yaralı sürücü Çağritekin hastaneye kaldırılmıştı. Genç sürücü, günlerdir süren yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Malatya-Ankara yolundaki kazada yaralanan genç sürücü hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz