Malatya, Bayburt, Bolu, Erzincan, Aksaray’da yarın okullar tatil mi? 27 Kasım kar tatili olan il ve ilçeler!

Kış aylarının başlamasıyla birlikte, ülke genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları bazı illerde günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Bu durum, okulların tatil edilmesine yol açtı. Bu kapsamda 27 Kasım tarihinde Malatya, Bayburt, Bolu, Erzincan ve Aksaray gibi illerdeki öğrenciler için kar tatili haberi bekleniyor. Peki, 27 Kasım kar tatili olan il ve ilçeler hangisi?