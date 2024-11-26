Malatya, Bayburt, Bolu, Erzincan, Aksaray’da yarın okullar tatil mi? 27 Kasım kar tatili olan il ve ilçeler!

Kış aylarının başlamasıyla birlikte, ülke genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları bazı illerde günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Bu durum, okulların tatil edilmesine yol açtı. Bu kapsamda 27 Kasım tarihinde Malatya, Bayburt, Bolu, Erzincan ve Aksaray gibi illerdeki öğrenciler için kar tatili haberi bekleniyor. Peki, 27 Kasım kar tatili olan il ve ilçeler hangisi?
BOLU'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Bolu Valiliği, Bolu'da yarın okulların tatil olup olmadığı hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.
Güncel açıklamalar için haberimizi ara ara güncellemeyi unutmayınız.
BAYBURTTA 27 KASIM OKULLAR TATİL Mİ?
Bayburt'ta kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği aktarılan açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 27 Kasım Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
ERZİNCAN'DA 27 KASIM'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Erzincan'da okulların tatil olduğuna yönelik henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
MALATYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Malatya'da okulların tatil olduğuna yönelik henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.