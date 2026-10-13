Malatya merkezli 7 ilde yıkım ihaleleri operasyonu: 14 tutuklama

7 İLDE 31 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturmalar kapsamında tanık ve şüpheli ifadeleri, dijital ve fiziki materyaller, hesap hareketleri, sözleşmeler, teknik şartnameler, bilirkişi raporları ve HTS kayıtları ile kamu kurumlarından temin edilen bilgi ve belgeler incelendi. Bu kapsamda 9 Ekim 2026 tarihinde Malatya merkezli 7 ilde 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç gelirlerinin aklanması suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı.