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Giriş Tarihi: 13.10.2026 12:34

Malatya merkezli 7 ilde yıkım ihaleleri operasyonu: 14 tutuklama

Malatya merkezli 7 ilde yıkımlara ilişkin yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 14’ü tutuklandı.

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İHA Yaşam
Malatya merkezli 7 ilde yıkım ihaleleri operasyonu: 14 tutuklama
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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Mart 2023-Ocak 2024 döneminde gerçekleştirilen yıkımlara ilişkin yüklenici firmalar hakkında 4 ayrı soruşturma yürütüldü.

7 İLDE 31 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturmalar kapsamında tanık ve şüpheli ifadeleri, dijital ve fiziki materyaller, hesap hareketleri, sözleşmeler, teknik şartnameler, bilirkişi raporları ve HTS kayıtları ile kamu kurumlarından temin edilen bilgi ve belgeler incelendi. Bu kapsamda 9 Ekim 2026 tarihinde Malatya merkezli 7 ilde 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç gelirlerinin aklanması suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı.

14 TUTUKLAMA

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi. Şüphelilerden 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli de savcılık tarafından serbest bırakıldı. Tutuklananların 3'ünün, ev hapsi kararı verilen şüphelinin 1'inin, adli kontrol şartıyla serbest bırakılanların 1'inin ve savcılıkça serbest bırakılanların 2'sinin kamu görevlisi olduğu bildirildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MALATYA

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