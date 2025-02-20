Malatya Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Malatya Otogarı’na Nasıl Gidilir, Hangi İlçede?

Doğu Anadolu'nun önemli şehirlerinden biri olan Malatya, ulaşım açısından oldukça gelişmiş bir altyapıya sahiptir. Özellikle şehirlerarası yolculukların merkezi konumunda bulunan Malatya Otogarı, her gün binlerce yolcuya hizmet vermektedir. Eğer siz de Malatya Otogarı'na nasıl gideceğinizi merak ediyorsanız, Malatya Otogarı nerede ve hangi ilçede sorusuyla beraber yol tarifi ile Malatya Otogarı'na nasıl gidilir sorusunun cevaplarını sizler için derledik.

Malatya Otogar Nerede?

Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali, yaygın olarak bilinen adıyla MAŞTİ, Malatya ilinin Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevatpaşa Mahallesi'nde, Ankara Caddesi üzerinde bulunmaktadır.

Cevatpaşa Mahallesi, Ankara Caddesi 5 km, 44110 Yeşilyurt/Malatya

Yol Tarifi ile Malatya Otogarı'na Nasıl Gidilir?

Şehir merkezinden MAŞTİ'ye ulaşmak için çeşitli seçenekler mevcut:

Belediye Otobüsleri: Şehrin farı noktalarından kalkan belediye otobüsleri ile terminale ulaşabilirsiniz.

Minibüsler: Şehir içindeki belirli duraktan hareket eden minibüsler, otogara düzenli seferler düzenlemektedir.

Taksi: Daha hızlı ve konforlu bir ulaşım için taksi seçeneğini değerlendirebilirsiniz.

Otobüs Firmalarının Servisleri: Bazı otobüs firmaları, yolcuları için ücretsiz servis hizmeti sunmaktadır.

MAŞTİ, 1999 yılında hizmete açılmış olup, toplam 178 bin metrekare alana sahiptir ve 4 katlı yapısıyla 7 bin metrekarelik kapalı alanı bulunmaktadır. Şehir içi ulaşım seçenekleri ve terminalin merkezi konumu sayesinde, MAŞTİ'ye erişim oldukça kolaydır.