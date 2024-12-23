Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da 26 yaşındaki Batuhan Kökovalı'dan hareden haber: Sokak ortasında başından vuruldu!
Giriş Tarihi: 23.12.2024 15:51

Malatya'da 26 yaşındaki Batuhan Kökovalı'dan hareden haber: Sokak ortasında başından vuruldu!

Malatya'da sokak ortasında çıkan silahlı kavgada başından vurulan Batuhan Kökovalı (26), yaşamını yitirdi.

DHA
Malatya’da 26 yaşındaki Batuhan Kökovalı’dan hareden haber: Sokak ortasında başından vuruldu!

Olay, saat 05.00 sıralarında Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede karşılaşan Ş.F.A., G.B. ve B.Ş. ile ve husumetli oldukları Batuhan Kökovalı arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Batuhan Kökovalı, tabancayla başından vuruldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Kökovalı'yı Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Batuhan Kökovalı, kurtarılamadı.

Kaçan şüphelilerden B.Ş. gözaltına alınırken, Ş.F.A. ile G.B.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Malatya'da 26 yaşındaki Batuhan Kökovalı'dan hareden haber: Sokak ortasında başından vuruldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA