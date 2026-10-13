Malatya’da acı olay: Anne-oğul 2 saat arayla can verdi!

Bozkurt'un ölüm haberi yakınları tarafından Antalya'da yaşayan oğlu Mehmet Bozkurt'a verildi. Annesinin vef at haberi üzerine büyük üzüntü yaşayan Mehmet Bozkurt da kalp krizi geçirdi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Bozkurt, tüm çabalara rağmen annesinin vefatından 2 saat sonra yaşamını yitirdi.