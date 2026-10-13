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Giriş Tarihi: 13.10.2026 19:29

Malatya’da acı olay: Anne-oğul 2 saat arayla can verdi!

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen acı olayda, 65 yaşındaki Rabia Bozkurt kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Acı haberi alan 35 yaşındaki Mehmet Bozkurt da annesinden 2 saat sonra kalp krizi geçirerek, yaşamını yitirdi.

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DHA Yaşam
Malatya’da acı olay: Anne-oğul 2 saat arayla can verdi!
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Akçadağ ilçesi Sarıhacı Mahallesi'nde oturan Rabia Bozkurt (65), sabah saatlerinde evinde kahvaltı yaptığı esnada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Bozkurt'un ölüm haberi yakınları tarafından Antalya'da yaşayan oğlu Mehmet Bozkurt'a verildi. Annesinin vef at haberi üzerine büyük üzüntü yaşayan Mehmet Bozkurt da kalp krizi geçirdi. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Bozkurt, tüm çabalara rağmen annesinin vefatından 2 saat sonra yaşamını yitirdi.

YAN YANA TOĞRAĞA VERİLECEKLER

Annesi Rabia Bozkurt ile aynı gün kalp krizinden yaşamını yitiren 3 çocuk babası Mehmet'in cenazesi memleketi Malatya'ya gönderildi. 2 saat ara ile yaşamını yitiren anne ve oğlunun yarın ilçeye bağlı Sarıhacı Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından yan yana toprağa verileceği belirtildi.

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#ANTALYA #MALATYA

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Malatya’da acı olay: Anne-oğul 2 saat arayla can verdi!
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