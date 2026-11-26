Malatya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 30 yaşındaki İbrahim Burtakuçin hakkında açılan davada yargılama tamamlandı. Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin sürdürülmesine hükmetti.

MİT VE EMNİYETİN ORTAK OPERASYONUYLA YAKALANMIŞTI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet Genel Müdürlüğünün koordineli çalışmaları sonucunda 23 Aralık 2025'te Malatya'da yakalanan Burtakuçin, adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

DİJİTAL MATERYALLER DAVA DOSYASINA GİRDİ

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın terör örgütüyle bağlantılı kişilerle iletişim kurduğu, örgüte katılmak için yurt dışına çıkmayı amaçladığı ve saldırı hazırlığında bulunduğu ileri sürüldü. Sanığa ait dijital materyaller üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde ise terör örgütüne ait propaganda niteliğinde ses kayıtları, görüntüler ve çeşitli içeriklerin bulunduğu belirtildi. Elde edilen bulgular savcılık tarafından dava dosyasına delil olarak sunuldu.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Yargılama sonucunda silahlı terör örgütü üyeliğinden hapis cezasına çarptırılan Burtakuçin'in Kırşehir Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki tutukluluğunun devamına karar verildi.