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Giriş Tarihi: 20.10.2026 11:21

Malatya'da dehşet saçtı: Kendisini terk eden kadını ve annesini bıçakladı!

Malatya'da Furkan D., tartışma sonrası baba evine dönen dini nikahla birlikte yaşadığı Tuğçe P.’yi ve annesi Gülşen P.’yi gizlice girdiği evde bıçakla yaraladı. Şüpheli gözaltına alınırken, talihsiz kadının durumunun ağır olduğu belirlendi.

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DHA Yaşam
Malatya’da dehşet saçtı: Kendisini terk eden kadını ve annesini bıçakladı!
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Olay, sabah saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Tuğçe P., dini nikahla birlikte yaşadığı Furkan D. ile tartıştıktan sonra babasının evine döndü. Sabah saatlerinde eve gizlice giren Furkan D., Tuğçe P.'yi yatağında bıçakladı. Bu sırada kızını korumak isteyen Gülşen P. de bıçak darbesi alarak yaralandı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Tuğçe P. ve annesi Gülşen P. sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı fark eden komşular tarafından dövülen şüpheli Furkan D. ise kaldırıldığı Battalgazi Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tedavisi devam eden 3 çocuk annesi Tuğçe P.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#MALATYA

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Malatya'da dehşet saçtı: Kendisini terk eden kadını ve annesini bıçakladı!
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