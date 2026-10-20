Malatya’da dehşet saçtı: Kendisini terk eden kadını ve annesini bıçakladı!

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Tuğçe P. ve annesi Gülşen P. sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı fark eden komşular tarafından dövülen şüpheli Furkan D. ise kaldırıldığı Battalgazi Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.