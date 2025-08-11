Malatya’da feci kaza! Kamyonla çarpışan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Kayseri-Malatya kara yolunun Akçadağ girişinde gerçekleşti. Battal Eryalçın'ın kullandığı otomobil ile M.D. yönetimindeki kamyonun çarpışması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde, otomobil sürücüsü Battal Eryalçın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Şerife Eryalçın ise ambulansla Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.