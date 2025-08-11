Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da feci kaza! Kamyonla çarpışan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, Kayseri-Malatya kara yolunun Akçadağ girişinde gerçekleşti. Battal Eryalçın'ın kullandığı otomobil ile M.D. yönetimindeki kamyonun çarpışması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde, otomobil sürücüsü Battal Eryalçın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Şerife Eryalçın ise ambulansla Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.

