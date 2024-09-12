Malatya’da feci kaza ölümle sonuçlandı: İşçi servisi ile midibüs çarpıştı!

Feci Kaza, saat 03.00 sıralarında Malatya'da Şehirlerarası Otobüs Terminali kavşağında meydana geldi. Kargo firmasında çalışan işçileri taşıyan Cumali Ekici yönetimindeki midibüs, kent merkezine doğru giderken V.K.E.'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı. Midibüs devrilirken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde midibüs sürücüsü Cumali Ekici'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan 13 kişi ise yapılan ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekici'nin cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.