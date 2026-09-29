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Giriş Tarihi: 29.09.2026 16:18

Malatya'da feci kaza! Trenin çarptığı traktör ikiye bölündü: Sürücü yaralandı!

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Yük treninin çarptığı traktör ikiye bölündü. Kazada traktörün işitme engelli sürücüsü yaralandı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Malatya’da feci kaza! Trenin çarptığı traktör ikiye bölündü: Sürücü yaralandı!
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Kaza, saat 11.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. Makinistliğini O.Y.'nin yaptığı DE24289 nolu tarımsal ürün yüklü yük treni, hemzemin geçitte işitme engelli H.Y. (57) idaresindeki 71 KA 692 traktöre çarptı.

TRAKTÖR İKİYE BÖLÜNDÜ

Kazada ikiye bölünen traktörün sürücüsü işitme engelli H.Y. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MALATYA #YEŞİLYURT

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Malatya'da feci kaza! Trenin çarptığı traktör ikiye bölündü: Sürücü yaralandı!
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