Malatya’da feci kaza! Trenin çarptığı traktör ikiye bölündü: Sürücü yaralandı!

TRAKTÖR İKİYE BÖLÜNDÜ

Kazada ikiye bölünen traktörün sürücüsü işitme engelli H.Y. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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