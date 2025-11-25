Malatya’da hamile eşi Beste’yi öldürmüştü: Hakim karşısına çıktı! ’Birden ateş aldı’

'10 GÜN SONRA ÇOCUĞUMUZ OLACAKTI'

Alican Kızılay, "Olayın olduğu gün amcamın oğlu ile köye gittik. Oradan dönerken eşim Beste'nin istedikleri vardı ve onları aldım, eve geldim. Balkona çıktım ve masada oturdum. Eşim Beste de karşımda oturuyordu. Köyde iki el ateş açtığım silahımı temizlemek istedim. Sarhoş değildim. Tabancanın şarjörünü çıkardıktan sonra namlu havadayken tetik düşürdüm. Silah ateş almadı. Silahı indirirken birden ateş aldı. O esnada eşim Beste'ye baktım oturur vaziyette başı yana düşmüştü. Bir anda şoka girdim ve içeride oturan annem ve babama seslenerek arabayı hazırlamalarını istedim. Olay öncesinde eşimle herhangi bir tartışmam olmadı. 10 gün sonra çocuğumuz olacaktı ve onunla ilgili hep konuşurduk" dedi.

'ALİ, BESTE'NİN YARASINA TAMPON YAPTI'

Alican Kızılay'ın babası D.K. ise "Biz normalde İstanbul'da yaşıyorduk. Kısa süre sonra torunum dünyaya geleceğinden oğlumun isteği üzerine Hekimhan'a geldik. Olayın olduğu gün içeride oturmuş televizyon izliyordum. Birden soba kapağı düşercesine bir ses geldi ve arkasından bağrışmaları duydum. Balkona gittiğimde oğlum Ali, gelinim Beste'ye sarılmış feryat ediyordu. Ali'ye sordum, 'oğlum ne oldu' diye. Bir şey söylemeyince mermerde kan gördüm. 'Herhalde Beste düşüp, kafasını mermere vurdu' dedim. O arada 112 arandı ve onların söylediği şekilde Ali, Beste'nin yarasına tampon yaptı. Ben silahla vurulduğunu bilmiyordum. Hastanede öğrendim silahla vurulduğunu. Olayın yaşandığı balkonda bir silah gördüm ama oyuncak silah zannettim" diye konuştu.

'OLAY YERİNDE TABANCA GÖRMEDİM'

Alican Kızılay'ın annesi N.K. de "Olay yaşandığı esnada içeride uzanmış uyuyordum. Bir anda Alican'ın feryadını duydum. Balkona gittiğimde Beste sandalyede oturur vaziyette, yüzünün sol tarafında kan gördüm. Dondum kaldım. O esnada alt komşu, aynı zamanda akrabamız olan B.E.'nin 112'yi aradığını gördüm. Sağlıkçılar, ona müdahale tarifi yaptılar. Olay yerinde tabanca görmedim. Silahla yaralama olayını Malatya'da hastanede öğrendim" dedi.