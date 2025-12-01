Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da husumetliler karşılaştı! 3 yaralı, 7 gözaltı
Malatya'da husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.Park halindeki 3 araca da saçmanın isabet ettiği olayda 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumetleri bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

AV TÜFEĞİ BULUNDU

Kavgada kim tarafından kullanıldığı tespit edilemeyen ruhsatsız av tüfeğinden çıkan saçmalarla Abdulkadir Ekici, Ahmet Yusuf Akcan, Ağahan Sucuoğlu yaralandı.

3 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi, ilk müdahaleleri sonrası hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen 7 kişiyi gözaltına aldı.

İNCELEME SÜRÜYOR

Park halindeki 3 araca da saçmanın isabet ettiği olayda 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.

