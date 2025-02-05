Malatya’da iki kardeş, 11 yaşındaki çocuğun kullandığı traktörün altında can vermişti: 1 kişi tutuklandı!

Sanık baba B.A. mahkemede verdiği ifadede, oğlunun traktörü kendi kontrolünde kullandığını ve tek başına kullanmadığını iddia etti. Anne P.A. da oğlunun traktörü eşinin yanında kullandığını ancak bunu doğrudan görmediğini söyledi. Mahkeme, avukatların ve iddia makamının talebi üzerine sanık B.A. hakkında tutuklama kararı verdi. Duruşma sonrası olay yerinde keşif yapılmasına karar verilirken, dava ise 29 Nisan'a ertelendi.