Haberler Yaşam Haberleri Malatya’da iki kardeş, 11 yaşındaki çocuğun kullandığı traktörün altında can vermişti: 1 kişi tutuklandı!
Giriş Tarihi: 5.2.2025 00:14

Malatya’da iki kardeş, 11 yaşındaki çocuğun kullandığı traktörün altında can vermişti: 1 kişi tutuklandı!

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, meydana gelen korkunç olayda, 11 yaşındaki çocuğun kullandığı traktörün kontrolden çıkarak 2 çocuğun ölümüne neden olmasına ilişkin görülen davada, çocuğun polis memuru babası tutuklandı.

İHA
Malatya’da iki kardeş, 11 yaşındaki çocuğun kullandığı traktörün altında can vermişti: 1 kişi tutuklandı!

Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar B.A. ve eşi P.A., kazada hayatını kaybeden çocukların ailesi ve avukatlar katıldı. Mahkeme, kazanın detayları ve sanıkların ifadeleri doğrultusunda davayı ele aldı.

Sanık baba B.A. mahkemede verdiği ifadede, oğlunun traktörü kendi kontrolünde kullandığını ve tek başına kullanmadığını iddia etti. Anne P.A. da oğlunun traktörü eşinin yanında kullandığını ancak bunu doğrudan görmediğini söyledi. Mahkeme, avukatların ve iddia makamının talebi üzerine sanık B.A. hakkında tutuklama kararı verdi. Duruşma sonrası olay yerinde keşif yapılmasına karar verilirken, dava ise 29 Nisan'a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Akçadağ ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde 24 Temmuz 2024 tarihinde meydana gelen olayda, Çatyol mevkisinde seyir halinde olan K.A. (11) yönetimindeki traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında oynayan çocukların arasına daldı. Araç bir evin duvarına çarparak durabilirken, feci kazada G.Ş. (7), A.K. (7) yaralandı, Ada Yıldırım (7) ile ablası Zelal Yıldırım (11) ise hayatını kaybetti. Olay sonrası araç sürücüsü çocuğun babası bir süre gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakılmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Malatya’da iki kardeş, 11 yaşındaki çocuğun kullandığı traktörün altında can vermişti: 1 kişi tutuklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA