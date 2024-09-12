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Giriş Tarihi: 12.9.2024 05:11 Son Güncelleme: 12.9.2024 08:38

Malatya'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

Malatya'da otomobil ile çarpışan işçi servisi devrildi. Kazada servis aracının sürücüsü Cumali Ekici olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 13 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı

İHA
Malatya’da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

Kaza, 02.30 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir kargo firmasında çalışan işçileri taşıyan Cumali Ekici idaresindeki servis aracı ile sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil kavşak içerisinde çarpıştı.

Çarpışman şiddeti ile otomobil kaldırıma savrulurken, servis aracı ise yan yatarak devrildi. Feci kazada yola savrulan yaralılara ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti.



Tedbir amaçlı kazanın yaşandığı şerit trafiğe kapatılırken, yaralanan 13 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Servis aracının sürücüsü olduğu ileri sürülen ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Cumali Ekici'nin cenazesi ise uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaza haberini alarak olay yerine gelen kazazede yakınlarının sinir krizi geçirdiği olayda polis ekipleri hastanelerde güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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Malatya'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı
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