Malatya’da işçiler arasında silahlı, bıçaklı kavga: 7 kişi yaralandı!

Olay, Çamurlu Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şantiyede çalışan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.