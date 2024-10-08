Malatya’da öğrenci servisi ile belediye otobüsü çarpıştı: 24 yaralı

Kaza, Battalgazi ilçesi Hanımın Çiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halk otobüsü ile öğrenci servisi çarpıştı. Feci kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada aralarında öğrencilerin de olduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza ile ilgili açıklamada bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Hanımınçiftliği Mahallesi, Gülderen Sokak üzerinde bugün saat 15.00 civarında seyir halindeki bir Özel Halk Otobüsü ile bir Servis Minibüsü kaza yapmıştır. Büyükşehir Belediyemiz itfaiye ekipleri, kazaya kısa sürede müdahale ederek 2'si şoför, çoğu öğrenci olmak üzere toplam 24 yaralımızın sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere sevkini sağlanmıştır. Yaralı hayati tehlikesi olan kimse bulunmamaktadır. Tüm yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.