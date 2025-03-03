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Giriş Tarihi: 3.3.2025 21:46 Son Güncelleme: 3.3.2025 21:49

Malatya'da organize suç örgütüne büyük darbe! 44 tutuklama

Malatya'da, 6 ay süren takip sonucunda, birçok suça karışan organize suç örgütüne yönelik operasyonda 44 şüpheli tutuklandı.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Malatya’da organize suç örgütüne büyük darbe! 44 tutuklama

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde eş zamanlı operasyonda 24 Şubat 2025 tarihinde, 50 hedef şahsa yönelik 40 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Suç örgütünün lideri S.A.'nın yurt dışında firari olduğu tespit edildi.

Yapılan soruşturmalarda, örgütün kasten öldürme, uyuşturucu madde ticareti, yasa dışı silah ticareti, silahlı tehdit, yağma ve kundaklama gibi 30 farklı suça karıştığı belirlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında 16 tabanca, 9 tüfek, 3 kuru sıkı tabanca, 105 bin 591 uyuşturucu hap, 2 bin 800 gram metamfetamin, 280 bin TL ve 500 tabanca fişeği ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerin ardından 44'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Malatya'da organize suç örgütüne büyük darbe! 44 tutuklama
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