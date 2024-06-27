Malatya’da örtü yangınında 400 dönüm alan zarar gördü

Pütürge ilçesinde Esenlik ve Alihan mahallelerinin bulunduğu bölgede dün gece örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çam ve meşe ağaçlarının olduğu alana da yayılan ve yerleşim alanlarına yaklaşan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı.

400 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

Ekiplerin soğutma işlemlerini sürdürdüğü yangında 400 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme sürüyor.