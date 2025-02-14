Malatya’da polis memuruna bıçaklı saldırı: 1 polis ağır yaralı

Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan şüpheli İsrafil K'yi gözaltına almak isteyen suç araştırma ekipleri, şüphelinin bıçaklı ve palalı saldırısına maruz kaldı. Saldırgan, polis ekiplerine bıçak ve pala ile saldırdı. Polis ekipleri, saldırıyı durdurmak için ateş açmak zorunda kaldı.

Olayda polis memuru E.D vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis memuru E.D ve İsrafil K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırı sonucu yaralanan polis memurunun hayatı tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.