Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da polis memuruna bıçaklı saldırı: 1 polis ağır yaralı
Giriş Tarihi: 14.2.2025 23:53 Son Güncelleme: 15.2.2025 00:11

Malatya'da polis memuruna bıçaklı saldırı: 1 polis ağır yaralı

Malatya'da hırsızlık suçundan aranan bir şüpheli, kendisini gözaltına almak isteyen polis ekiplerine bıçakla saldırdı.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Malatya’da polis memuruna bıçaklı saldırı: 1 polis ağır yaralı

Hırsızlık suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan şüpheli İsrafil K'yi gözaltına almak isteyen suç araştırma ekipleri, şüphelinin bıçaklı ve palalı saldırısına maruz kaldı. Saldırgan, polis ekiplerine bıçak ve pala ile saldırdı. Polis ekipleri, saldırıyı durdurmak için ateş açmak zorunda kaldı.

Olayda polis memuru E.D vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis memuru E.D ve İsrafil K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırı sonucu yaralanan polis memurunun hayatı tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Malatya'da polis memuruna bıçaklı saldırı: 1 polis ağır yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA