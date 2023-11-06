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Giriş Tarihi: 6.11.2023 23:16

Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı, 6 gözaltı

Malatya'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı

DHA
Malatya’da silahlı kavga: 2 yaralı, 6 gözaltı

Olay, akşam saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup, Elektrikçiler Sokak'ta karşılaştı. Taraflardan Mehmet S., husumetlisi Mehmet Ş.'ye ateş açtı.

Tabancadan çıkan kurşunların hedefi olan Mehmet Ş. kanlar içerisinde yığıldı. Ateş eden Mehmet S. ise Mehmet Ş.'nin arkadaşları tarafından darbedildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 2 yaralı hastaneye kaldırılırken, polis kavgaya karışan 6 şüpheliyi gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı, 6 gözaltı
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