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Giriş Tarihi: 5.4.2025 23:13

Malatya’da sır ölüm: 35 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu!

Malatya'da meydana gelen sır olayda 35 yaşındaki Gökhan Y., evinde kanlar içerisinde bulundu.

İHA
Malatya’da sır ölüm: 35 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu!

Esrarengiz olay, akşam saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Polis Memuru Candaş Kaplan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında ailesiyle birlikte yaşayan M.Y., akşam saatlerinde geldiği ikametinde oğlu Gökhan Y.'yi (35) kanlar içerisinde buldu.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekiplerinin sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Gökhan Y.'nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Malatya’da sır ölüm: 35 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu!
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