Malatya’da sır ölüm: 35 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu!

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekiplerinin sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Gökhan Y.'nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.