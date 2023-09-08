Malatya’da TOKİ konutları renklendi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde evleri yıkılan veya ağır hasar alan vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için TOKİ'nin inşaa ettiği konutlarda çalışmalar sürüyor.

SABAH'a açıklamada bulunan Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, yaşanan depremin ardından TOKİ tarafından ilçe ve köylerde altyapı ve üst yapıların bitirilmesi için aralıksız çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Başkan Durali Zelyurt yaptığı açıklamada, "İlçe merkezinde Tavşantepe, Altıntop mahallesi bölgesinde ilk etapta 349, ikinci etapta 603 olacak şekilde 952 konutun yapımı devam ediyor. Binalarımızın kaba inşaatı bitti şimdi boyama işine geçildi. TOKİ'miz burada gece-gündüz çalışıyor kasım ayında bloklarımızın teslimini yapacağız.

Bu mutluluğu vatandaşlarımız ile birlikte yaşayacağız. İlçe merkezinde toplamda bin 676 konut kazandırılacak. Bunlardan ihalesi ilk yapılan konutlar Kasım ayında vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak. Diğer etap TOKİ inşaatımızın yapımı devam ediyor" diye konuştu.