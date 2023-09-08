Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da TOKİ konutları renklendi
Giriş Tarihi: 8.9.2023 10:35 Son Güncelleme: 8.9.2023 10:44

Malatya'da TOKİ konutları renklendi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ağır hasar alan Malatya'nın Doğanşehir İlçesinde TOKİ konutlarında sona gelindi. Kasım ayında teslim edilmesi planlanan konutlarda boya-badana yapılıyor.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Malatya’da TOKİ konutları renklendi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde evleri yıkılan veya ağır hasar alan vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için TOKİ'nin inşaa ettiği konutlarda çalışmalar sürüyor.

SABAH'a açıklamada bulunan Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, yaşanan depremin ardından TOKİ tarafından ilçe ve köylerde altyapı ve üst yapıların bitirilmesi için aralıksız çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Başkan Durali Zelyurt yaptığı açıklamada, "İlçe merkezinde Tavşantepe, Altıntop mahallesi bölgesinde ilk etapta 349, ikinci etapta 603 olacak şekilde 952 konutun yapımı devam ediyor. Binalarımızın kaba inşaatı bitti şimdi boyama işine geçildi. TOKİ'miz burada gece-gündüz çalışıyor kasım ayında bloklarımızın teslimini yapacağız.

Bu mutluluğu vatandaşlarımız ile birlikte yaşayacağız. İlçe merkezinde toplamda bin 676 konut kazandırılacak. Bunlardan ihalesi ilk yapılan konutlar Kasım ayında vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak. Diğer etap TOKİ inşaatımızın yapımı devam ediyor" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Vatandaş afet derdinde İmamoğlu şov peşinde! "Fotoğraf çektirip gittiler"
Kaptan Eda Erdem'in 12 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer adını bile formasında taşıyor
OVP ile emekli ve memurun zam hesabı değişti! İşte konuşulan rakamlar
OVP milyonların cebine yansıyacak! Sabit gelirliye konut ikinci emekliliğe destek
4 hastanın ölümünden yargılanıyor! Sabıkalı doktor hayatını kararttı: "Ömrümü elimden aldı"
Başkan Erdoğan'ın girişimleri dünyaya umut oluyor! Soçi sonrası 40 gemiyle Afrika’ya umut taşınacak
SON DAKİKA HABERİ | Thodex davasında karar çıktı! İşte Faruk Fatih Özer'e verilen ceza...
Kaynanayla İstanbul turu
Gaziantep’te hastanede yasak aşk dehşeti: Karışmayın namus meselesi! 16 yerinden bıçaklandı
Sırra kadem basmıştı! Selena'nın Selin'i yıllar sonra çıktı! İşte 31 yaşındaki Cansu Demirci'nin son hali...
ARKADAŞINA GÖNDER
Malatya'da TOKİ konutları renklendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA