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Giriş Tarihi: 31.8.2024 15:44 Son Güncelleme: 31.8.2024 15:51

Malatya’da trafik kazası; 3 ölü, bir yaralı

Malatya’nın Darende ilçesinde bir otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu yaşanan kazada araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi de ağır yaralandı.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Malatya’da trafik kazası; 3 ölü, bir yaralı

Malatya-Kayseri karayolu üzerinde bulunan Darende ilçesi Aşağı Ulupunar Mahallesi mevkinde İsmet Akkan yönetimindeki otomobil Darende istikametinden Malatya istikametine seyir halindeyken yoldan çıkarak sulama kanalına çarptı. Kazada hurdaya dönen araç içerisinde yolcu olarak bulunan aynı aileden Cahit, Raif ve Şahin Akkan hayatını kaybederken sürücü İsmet Akkan ağır yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken araçta sıkışan yaralı itfaiyenin çalışması sonrası çıkarıldı. Kazada araç tamamen hurdaya dönerken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından çekici ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Malatya’da trafik kazası; 3 ölü, bir yaralı
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