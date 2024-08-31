Malatya’da trafik kazası; 3 ölü, bir yaralı

Malatya-Kayseri karayolu üzerinde bulunan Darende ilçesi Aşağı Ulupunar Mahallesi mevkinde İsmet Akkan yönetimindeki otomobil Darende istikametinden Malatya istikametine seyir halindeyken yoldan çıkarak sulama kanalına çarptı. Kazada hurdaya dönen araç içerisinde yolcu olarak bulunan aynı aileden Cahit, Raif ve Şahin Akkan hayatını kaybederken sürücü İsmet Akkan ağır yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken araçta sıkışan yaralı itfaiyenin çalışması sonrası çıkarıldı. Kazada araç tamamen hurdaya dönerken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından çekici ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.