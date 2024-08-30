Malatya’da tren çapa motoruna çarptı: Anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

Malatya'da Battalgazi ilçesine Ağılyazı Mahallesi'nde kaza meydana geldi. Bahçesinde çalışan Orhan Acar eve gitmek üzere eşi Leyla ve çocukları Esma ile Muaz'ı da alarak çapa motoruyla yola çıktı. Hemzemin geçit olmadığı için daha önce yol olarak yapılan ve geçişe yasak olduğu belirtilen bölgeden geçmeye çalışan Orhan Acar'ın kullandığı çapa motoruna, Malatya'dan Elazığ istikametine gitmekte olan yük treni çarptı.

Feci kazada çapa motoru yaklaşık 100 metre sürüklenirken anne Leyla Acar olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Orhan Acar ile çocukları Esma ve Muaz Acar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuklar Esma ve Muaz Acar doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Baba Orhan Acar'ın ise tedavisi sürdüğü öğrenildi. Olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirilirken kaza yerinde TCDD tarafından konulan 'Burası hemzemin geçit değildir. Geçmeye çalışma, geçmek tehlikeli ve yasaktır' yazısı dikkat çekti.