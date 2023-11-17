Malatya’da uyuşturucu operasyonları: 21 tutuklama

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 ile 15 Kasım tarihleri arasında yapılan çeşitli operasyonlarda, 27 bin 740 sentetik ecza maddesi, bir kilo 135 gram skunk maddesi, 326,2 gram kubar esrar, 205,91 gram metamfetamin, 189,85 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2 tabanca, 1 tüfek, 3 hassas terazi ele geçirildi.



Operasyonlarda gözaltına alınan 27 zanlıdan 6'sına adli kontrol uygulanırken, 21 zanlı ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



