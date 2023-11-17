Haberler Yaşam Haberleri Malatya’da uyuşturucu operasyonları: 21 tutuklama
Giriş Tarihi: 17.11.2023 01:38

Malatya’da uyuşturucu operasyonları: 21 tutuklama

Malatya’da polis ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 27 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 21’i sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İHA
Malatya’da uyuşturucu operasyonları: 21 tutuklama

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 ile 15 Kasım tarihleri arasında yapılan çeşitli operasyonlarda, 27 bin 740 sentetik ecza maddesi, bir kilo 135 gram skunk maddesi, 326,2 gram kubar esrar, 205,91 gram metamfetamin, 189,85 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2 tabanca, 1 tüfek, 3 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 27 zanlıdan 6'sına adli kontrol uygulanırken, 21 zanlı ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Güler duyurdu: 40 Eurofighter savaş uçağı alacağız
Son dakika: İsrail ordusu Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi’ni kuşattı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
AFP CEO'sundan İsrail isyanı! Baskı altındayız: "Yeterince İsrail yanlısı yayın yapmıyorsunuz" uyarısı
İYİ Parti'de istifa dalgası! Adnan Beker sosyal medyadan duyurdu: Daha fazla...
Filistin'in cesur kızı Ahed Tamimi gözaltına alındı! Anne o anları anlattı: Onu kollarımın arasından kopardılar...
Katil devlet İsrail’e Gazze soykırımın bedeli ne olacak? Netanyahu savaş suçlusu ilan edilecek mi?
Fransız Le Monde'dan alçak başlık! İsrail katliamlarına insanlık dışı sözlerle arka çıktılar: Batı vicdansızlığı yine şaşırtmadı
Adriana Lima'dan estetik iddialarına yanıt! "Bu yüz..."
HDP'li Sezai Temelli’den Meclis’te provokasyon: TSK'ya alçak iftira
ARKADAŞINA GÖNDER
Malatya’da uyuşturucu operasyonları: 21 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA