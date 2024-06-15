Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 13 kişi tutuklandı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünün birlikte gerçekleştirdiği torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon da geçtiğimiz gün gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki sorguları tamamlandı.

Savcılığa sevk edilen 21 şüpheliden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 8 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

3 aylık fiziki takip sonucunda düzenlenen operasyonda bin 33 adet sentetik ecza, 102,83 gram sentetik kannabinoid maddesi, 17,36 gram esrar maddesi, 9,36 gram metamfetamin maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet şarjör ve 140 adet fişek ve 1 adet pompalı ele geçirilmişti.